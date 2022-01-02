نجح ثلاثة مدربين في قيادة الفريق الاتحادي لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد (32) نقطة، من (14) مباراة خاضها، ولديه لقاء مؤجل مع فريق الهلال سيتم تحديد موعده في وقت لاحق، إذ كانت بداية العميد في الدوري أمام الفيحاء وخسر بهدف مقابل لا شيء، ومن ثم كسب الرائد بثلاثية نظيفة تحت إشراف المدرب البرازيلي السابق كاريلي، وبعد ذلك نجح في الفوز على فريق الفيصلي 1/‏2 بقيادة المدرب الوطني حسن خليفة، ومن ثم تسلم المدرب الروماني الحالي كونترا مهمات قيادة الفريق فنياً، واستطاع الفريق تحقيق انتصار كبير على فريق أبها 1/‏6، وتفوق على فريق النصر 1/‏3، وتعادل مع التعاون 1/‏1، وفاز على فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل مع ضمك 1/‏1، وخسر من فريق الشباب بهدفين مقابل لا شيء، وعاد للانتصارات بالتفوق على فريق الحزم بهدف مقابل لا شيء، والفتح بثلاثية نظيفة، وفريق الطائي بهدف مقابل لا شيء، والاتفاق 2/‏3، والباطن 2/‏3، ويصبح العميد بطل «الشتاء» بنهاية مباريات الدور الأول.من جانب آخر، وقف المدرب كونترا ومساعدوه على أبرز نقاط الضعف في فريق الفيحاء عقب متابعتهم لمباراته أمام الاتفاق التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1 ضمن الجولة الماضية في الدوري، ويسعى المدرب كونترا للتحضير لمواجهة الفيحاء التي تشكل أهمية كبيرة بعد أن كان العميد خسر لقاء الدور الأول من الفيحاء بهدف مقابل لا شيء، ويطمح المدرب الاتحادي للمحافظة على الصدارة والسير نحو المنافسة على تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.ومنح المدرب كونترا اللاعبين راحة يومي (السبت والأحد) على أن يعودوا للتدريبات بدءا من يوم غد (الإثنين) استعدادا للقاء الفيحاء يوم الجمعة القادم بجدة، ضمن مباريات الجولة (16) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هذا وسيغيب اللاعب عبدالرحمن العبود عقب حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الباطن الماضية، فيما انضم المدافع أحمد حجازي لقائمة المنتخب المصري استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق الأحد القادم في الكاميرون.مستجدات العميد:كونترايراقب الفيحاءراحةيومين للنمورغيابالعبود وحجازي