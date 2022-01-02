استغل اللاعب الاتحادي خالد السميري الفرصة التي منحت له من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب كونترا، بمشاركته أساسياً في مباراة الباطن، (الجمعة) الماضية، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح السميري خلال 90 دقيقة في صنع فرصة محققة و70 تمريرة، و6 كرات طويلة متقنة، و7 التحامات أرضية، والتحام هوائي، و4 تدخلات على الكرة، و4 اعتراض كرات.وحظي السميري بإشادة العديد من المحللين الفنيين والنقاد الرياضيين وجماهير العميد؛ نظير الأداء المناسب الذي ظهر به في مباراة الباطن.من جانبه، بارك السميري للجماهير الاتحادية الفوز على الباطن وتحقيق النقاط الثلاث والمحافظة على صدارة الدوري، مقدماً شكره للجماهير على الدعم والمساندة غير المستغربة منهم وبمشيئة الله نواصل المشوار نحو تحقيق البطولات في الموسم الحالي.هذا ويستعد اللاعب خالد السميري برفقة أخيه محمد السميري لحفل زواجه منتصف شهر يناير الجاري بإحدى قاعات الأفراح بجدة.