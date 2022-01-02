أثار الحارس البرازيلي غروهي مخاوف الاتحاديين عقب استقباله لبعض الأهداف السهلة خلال المباريات الماضية على صعيد كأس الملك ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تلقى الحارس غروهي هدفا من كرة ثابتة من لاعب الفتح مراد باتنا في الزاوية التي كان يتواجد بها، ضمن مباراة دور ثمن النهائي التي انتهت لصالح العميد 2/‏3، وأيضا استقبل هدفا من لاعب فريق الباطن محمد الرياحي من كرة متحركة سددها من خارج خط الـ(18) إثر تقدم الحارس غروهي، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري المحترفين.وطالبت جماهير العميد بضرورة تركيز حارس الفريق غروهي في المباريات القادمة التي تشكل أهمية كبيرة نحو منافسة العميد على بطولتي الكأس والدوري في الموسم الحالي، والتي يطمح أنصار الاتحاد في تتويج النمور بالبطولات.يذكر أن الإدارة الاتحادية أعلنت مطلع شهر سبتمبر الماضي تمديد عقد الحارس غروهي حتى 2023.