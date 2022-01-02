ظهر مهاجم فريق الاتحاد هارون كمارا بمستوى أقل من متواضع في المباراة التي فاز بها الاتحاد على مضيفه الباطن بـ3 أهداف مقابل هدفين، ولعب كمارا مهاجماً أساسياً في المباراة، لكنه لم يظهر فعلياً إلا في الوقت بدل الضائع، إذ كان أداؤه بلا تمركز سليم أو تمرير أو تهديف، بالرغم من الكم الهائل للفرص الهجومية الاتحادية التي كاد أن يندم على ضياعها واحدة تلو الأخرى.ظلت الجماهير تنتقد كمارا خلال المباراة حتى نجح في تسجيل هدف التفوق لفريقه عند الدقيقة 90+3، ما جعل الجمهور يتعاطف معه، إذ كان الفضل لله تعالى ثم لكمارا في إحراز الفوز وتصنيف العميد بطل الشتاء وتعزيز صدارة دوري المحترفين بهذا الفوز الثمين.واستطاع كمارا الدخول لقلوب الاتحاديين بأسرع طريق رغماً عن كل شيء، إذ كان لإكماله الهجمات بالتسجيل وفي الدقائق الأخيرة وإحراز الأهداف الحاسمة دور كبير في تحقيق العميد للفوز لثاني مرة على التوالي بعد أن سجل في شباك الاتفاق هدفين وساهم مع زملائه في كسب النقاط الثلاث، وواصل ذلك في لقاء الباطن الماضي حينما سجل هدفاً قاد النمور للفوز بالنقاط الثلاث والمحافظة على صدارة الدوري.