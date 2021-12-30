يدخل النجم الهلالي محمد كنو، منتصف الأسبوع القادم، فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي مع الزعيم، وتحديداً مع بدء فترة الانتقالات «الشتوية» يوم الأحد القادم الثاني من شهر يناير القادم، إذ سينتهي عقد كنو مع ناديه الحالي في بداية شهر يوليو 2022.وأكد مصدر مقرب من نادي الهلال حرص إدارة فهد بن نافل على تمديد عقد كنو مع الزعيم واستمرار اللاعب ضمن الكتيبة الزرقاء، ولن يتم التفريط به في ظل الإمكانات الفنية الجيدة التي يتميز بها، ويعتبر من الركائز المهمة في خارطة الفريق الأزرق. ويراقب ناديان أحدهما من الرياض والآخر من جدة، مصير كنو مع الهلال، وفي حال عدم التوصل لاتفاق فسيتم العمل على استقطاب اللاعب عقب دخوله الفترة «الحرة».وكان كنور انضم لنادي الهلال في عهد الرئيس السابق الأمير نواف بن سعد في شهر يوليو من عام 2017، بعقد لمدة خمس سنوات.نهاية عقده الحالي في يوليو 2022