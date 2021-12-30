علمت «عكاظ» من مصادرها، أن الإدارة الاتحادية في طريقها للاستغناء عن المهاجم عبدالرحمن اليامي في فترة الانتقالات الشتوية؛ التي ستبدأ يوم الأحد الثاني من شهر يناير القادم.وكان اليامي انضم لصفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية في أواخر شهر سبتمبر من عام 2020، بعقد لمدة ثلاث سنوات، مضت منها سنة ونصف، وتبقت سنة ونصف في عقده الحالي مع ناديه.وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك عددا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنتظر مخالصة اللاعب عبدالرحمن اليامي من نادي الاتحاد على أن يتم استقطابه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.من جانب آخر، تغادر بعثة النمور إلى حفر الباطن صباح اليوم (الخميس) على أن يختتم الفريق تحضيراته الفنية لمباراة الباطن مساء بأداء الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب نادي الباطن الذي سيحتضن لقاء الفريقين غدا (الجمعة) عند الساعة (3:10 عصرا) ضمن مباريات الجولة (15) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.