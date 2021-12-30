أحاط مدربا الأهلي والشباب هاسيك وشاموسكا تحضيراتهما الفنية بالسرية التامة استعدادا لمباراة «الكلاسيكو» بعد غد (السبت) بجدة، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى كلا المدربين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث. فالأهلي يتواجد في المركز الحادي عشر في سلم الترتيب ويطمح في الابتعاد عن مراكز المؤخرة بتحقيق الفوز على الشباب في المواجهة القادمة، وطالب المدرب هاسيك اللاعبين بالعمل على تكثيف الجهود الفنية والتركيز خلال التدريبات من أجل تنفيذ النهج الفني الذي سيرسمه في مباراة الشباب المرتقبة، ويواجه الثلاثي الأهلاوي عبدالباسط هندي، وعلي الأسمري، وأليلوفسكي خطر الإيقاف في حال الحصول على الإنذار الرابع في لقاء الكلاسيكو بالدوري.في المقابل يسعى الشباب لمواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، إذ يحتل الفريق الكروي المركز الثاني خلف العميد بفارق نقطة واحدة، ويتطلع المدرب شاموسكا لتحقيق الفوز وحصد النقاط من أمام الأهلي في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، وحرص المدرب الشبابي على وضع الأسلوب الفني الذي يسهم في استمرار الفريق لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط، ويواجه اللاعب متعب الحربي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الكلاسيكو القادمة.