أعلن الاتحاد العربي للقولف انتخاب رئيس الاتحاد السعودي للقولف ياسر الرميان رئيساً له، بعد الجمعية العمومية للاتحاد التي عُقدت في القاهرة منتصف شهر ديسمبر الجاري.هذه الخطوة ستعزز من مسيرة نمو وانتشار هذه الرياضة إقليمياً وعالمياً، حيث سيستفيد الاتحاد من مسيرة «الرميان» في اللعبة وخبرته العملية، وكذلك جهوده لنشرها وتطويرها في المملكة، خصوصا في ظل رئاسته لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف، وأيضا قولف السعودية.وتحمل 19 دولة عربية عضوية الاتحاد العربي للقولف الذي تأسس في العام 1974 باعتراف دولي من منظمة «آر أند أي» واللجنة العربية الأولمبية، وتتمثل أهدافه في دعم اللعبة عبر نشر ممارستها وتطويرها، من خلال خلق أفضل الفرص للاعبين في الدول الأعضاء.وتعليقاً على انتخابه رئيساً للاتحاد العربي للقولف قال الرميان: «نحن في المملكة قد نهلنا من المسيرة المظفرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعلمنا من الرؤية العظيمة «السعودية 2030» التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبما يجعلنا أكثر ثقة بتحقيق الآمال العربية لأجل الارتقاء بهذه اللعبة، في ظل إدراكنا لقيمة هذه الرياضة، ودورها الفاعل في كافة المجتمعات، واليوم أود تأكيد التزامي بمساعي الاتحاد العربي للقولف الرامية إلى دعم كافة الاتحادات الأعضاء، ما ينعكس على تطور ونمو اللعبة حول العالم، ويسهم في تعزيز فرص الدول العربية بالمشاركة في صياغة مستقبل القولف عالمياً».وتابع «الرميان» حديثه: «منذ تأسيس الاتحاد العربي للقولف في منتصف السبعينات الميلادية، كان لرؤساء الاتحاد والعاملين فيه دور مهم في دعم مسيرته، والارتقاء به، وإذ نشكرهم ونثمن ماقاموا به، أشير إلى الدور الفاعل للرئيس السابق الشيخ فاهم القاسمي، وأؤكد بأن الاتحاد العربي للقولف مثّل إحدى أهم المنظمات الإقليمية في عالم الرياضة، إذ لا ينحصر دوره في تطوير اللعبة في المنطقة، بل يتخطاه إلى دعمها حول العالم، حيث تشكّل منطقة الشرق الأوسط اليوم جزءاً رئيسياً من رحلة تطور القولف عالمياً في ظل ما تملكه هذه المنطقة من خبرات في نشر وترويج هذه الرياضة، وهو ما يدرك كافة أعضاء الاتحاد قيمته في دعم رؤيتنا لمستقبل الاتحاد والرياضة».وتمثل الرياضة جزءاً أساسياً في مسيرة الرميان المهنية بصفته محافظاً لصندوق الاستثمارات العامة، الذي لعب دوراً بارزاً في استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الرياضية، بما يواكب رؤية السعودية 2030، وبرحلته العلمية التي انطلقت من كلية الأعمال بجامعة هارفارد، مروراً بخبرته العريضة في مجال إدارة الثروات والاستثمارات البنكية.. غير مسيرته كأحد الممارسين للعبة ونشطائها البارزين. وفي مشهد يواصل تسليط الضوء على التطور الكبير لرياضة القولف في المملكة، أعلن الاتحاد العربي أيضاً انتخاب الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف ماجد السرور أميناً عاماً للاتحاد، إذ ينتظر أن يسهم في دعم مسيرته، عطفا على ما يملكه من معرفة باللعبة، بصفته لاعبا شغوفا، وأحد أبطال هذه اللعبة سعوديا وعربيا، إضافة إلى خبرته الواسعة في مجال الرياضة والأعمال.وأكد السرور سعادته بانتخابه أميناً عاماً للاتحاد العربي للقولف، وقال: «بداية أود التقدم بالشكر للأمين العام السابق عادل الزرعوني على دوره الفاعل في دعم الاتحاد، كما أتشرف اليوم بتولي المنصب الجديد، خصوصاً في الوقت الذي تتنامى فيه قيمة المملكة العربية السعودية في عالم القولف، وبحكم عملي طوال الفترة الماضية مع ياسر الرميان، فأنا على ثقة في قدرتنا على صناعة استراتيجية ملهمة للقولف في الشرق الأوسط، تعزز مسيرة نمو وانتشار هذه الرياضة في المنطقة». ولفت السرور إلى أن العمل على جعل القولف العربية أكثر قدرة على التنظيم الأمثل للبطولات الدولية والقارية والعربية ستكون حاضرة بشكل أكبر مستقبلا.. وبما يمنح اللاعبين واللاعبات العرب آفاقا أفضل للارتقاء والتطور.