رصدت «عكاظ» عدة آراء عن أسباب عزوف الجماهير الرياضية عن الحضور بشكل كبير في جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي تُقام على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مدينة أبها، حيث طالب الجمهور الرياضي في منطقة عسير، الجهة المختصة بالعمل على إنشاء بوابة أخرى، خلف مدرجات الدرجة الموحدة، وتخفيض أسعار التذاكر، وعمل سحوبات على جوائز قيمة. وقال لـ«عكاظ» مرعي عسيري، وسعيد عبيد، وسعد سحاب ومحمد الشهراني، يُلاحظ أن هناك عزوفا جماهيريا خلال معظم مباريات ناديي «أبها» و«ضمك» في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أن هناك عدة أسباب رئيسية لعلها تكمن في عدم وجود بوابة خلف مدرجات الدرجة الموحدة، ولو تم إنشاؤها ستكون محفّز للحضور الجماهيري وذلك للتخفيف من الزحام في بوابتين أخرى، ولكي تكون المسافة قصيرة إلى المدرجات بدلاً من المسافة الطويلة التي يعاني منها الكثيرون حالياً، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر، مُبالغ فيه في معظم المباريات، والتي تصل إلى مبلغ 115 ريالا، خصوصاً أن الغالبية العظمى من الجماهير، هم من فئة الشباب، فيما لو تم الإعلان قبل أي مباراة عن السحب على جوائز قيمة مختلفة، سيكون ذلك محفزّا وداعما قويا لحضورهم. وقالوا، نطالب بتهيئة مواقف إضافية للمركبات في عدة جهات خارجية من الملعب، وتصميم مسار دائري على المدينة الرياضية لتسهيل الحركة المرورية، وكذلك التعاقد مع مطاعم عالمية، وتخصيص أماكن مناسبة لها، ويكون ذلك عن طريق مشروع تطوير مرافق المدينة الرياضية، وهناك ضعف في شبكة الاتصالات أثناء الحضور الجماهيري الكثيف عندما يواجه فريقا «أبها» و«ضمك»، فرقا تملك جماهير غفيرة في عسير، كأندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد، حيث يعاني الجمهور الحاضر من التواصل عبر أجهزتهم. وأضافوا، أجواء باردة تشهدها مدينة أبها، وربّما ذلك سبب في العزوف الجماهيري نوعاً ما ولكنه ليس رئيسياً، وربّما أحياناً هناك إجراءات مرهقة عند دخول الجماهير حالياً، عبر البوابتين الحاليتين.