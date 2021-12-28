انتصر الشباب على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في ختام لقاءات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وضحت الرغبة الشبابية بتحقيق النقاط الثلاث مبكراً بالضغط على مرمى التعاون، وتمكن هداف الفريق اوديون ايغالو من قص شريط الأهداف في منتصف الشوط الأول (د:24)، وتمكن التعاون من العودة للقاء بإحراز هدف التعادل عن طريق مدافعه اياغو سانتوس (د:33)، ولم يمهل الشباب ضيفه التعاون سوى 3 دقائق للعودة للتقدم مجدداً عن طريق كارلوس جونيور (د:36)، وفي الشوط الثاني واصل الشباب تألقه واختتم نجمه هتان باهبري مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الثالث للشباب (د:82).وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الثامن، ويصل للنقطة 28 في المركز الثاني خلف المتصدر الاتحاد بفارق نقطة واحدة فقط، فيما تلقى التعاون الخسارة السابعة، وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ15 (قبل الأخير).