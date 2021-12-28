تلقى الأهلي الخسارة الثالثة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تفوق عليه مضيفه الرائد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري المحترفين.شهد اللقاء سيطرة الأهلي في البداية، ولكن من هجمة مرتدة بتمريرة طويلة من حارس الرائد أحمد الرحيلي للمنفرد أحمد الزين الذي واجه المرمى الأهلاوي وضع الكرة على يسار الحارس العائد محمد العويس هدفا أول للرائد (د:17). وفي الشوط الثاني حاول الأهلي تعديل النتيجة ولكن ظهر تأثير غياب النجم عمر السومة، وغابت معه الخطورة الهجومية للفريق، فيما أنقذ محمد العويس مرمى فريقه بعد تصديه لانفرادة محترف الرائد ايدير. وبعد ست دقائق وقتا بدل ضائع، أعلن الحكم خالد الطريس نهاية اللقاء بفوز الرائد بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل للنقطة 21 ويقفز للمركز السادس، فيما تلقى الأهلي الخسارة الخامسة له في الدوري (الثالثة على التوالي)، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة ويتراجع للمركز الـ11.