انطلقت أمس (الإثنين) منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد 2021 والذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلا باللجنة النسائية في الاتحاد، إذ يعتبر الدوري هو النشاط النسائي الرسمي الأول في تاريخ اللعبة منذ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.وقسمت الفرق على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى «نجد وجدة هاندز والمجد» فيما ضمت المجموعة الثانية «نجد المستقبل وإيليت والهمة» وأدار المباريات حكمات سعوديات ومراقبات.وافتتح الدوري بمواجهة فريق جدة هاندز أمام فريق نجد وتغلب فريق نجد على فريق جدة هاندز بنتيجة 4/‏11 وحققت أفضل لاعبة في المباراة لاعبة فريق نجد عندليب محمد.فيما جمعت المباراة الثانية فريقي نجد المستقبل وفريق الهمة وانتهت المباراة بفوز فريق نجد المستقبل على فريق الهمة بنتيجة 0/‏3، وحصلت على لقب أفضل لاعبة لاعبة فريق نجد المستقبل عفاف الزهراني.وغداً يستكمل الدوري بمباراتين المواجهة الأولى بين فريقي جدة هاندز والمجد والمباراة الثانية بين فريقي الهمة وإيليت.وأكد رئيس مجلس اتحاد اليد فاضل النمر لـ«عكاظ» أن الاستعداد جيد وجاء في وقت ضيق بعض الشيء بسبب تداخل بعض المناسبات منها البطولة الودية الدولية وكذلك الاستعداد لاستضافة بطولة آسيا ولكن هناك جهدا كبيرا بذل من اللجنة النسائية وكذلك المسابقات وتكون البطولة ناجحة تنظيمياً.وقال عن جاهزية الصالات والملاعب: واجهنا بعض الصعوبات في الحصول على صالات رياضية تناسب ضوابط واشتراطات الرياضة النسائية لاسيما أن الفرق ستكون في الصالة لأكثر من 5 ساعات على الأقل، تمكنا من الحصول على صالة اللجنة البارالمبية وهي صالة مجهزة وقريبة من الجميع.وأضاف: «الهدف من البطولة هي باكورة دخول العنصر النسائي في اللعبة وتعتبر الأولى في تاريخ الاتحاد، الهدف الأساسي هو إفساح المجال للعنصر النسائي ومن ثم تكوين منتخب سعودي نسائي للمشاركة في البطولات الرسمية باسم الوطن».وتابع، الصعوبات كانت في التوقيت، حيث إننا ملتزمون بوقت معين وهذا الوقت صادف أوقات الاختبارات الدراسية.وتحدث عن المشاركات القادمة قائلا: «ستكون هناك عدة مشاريع جديدة لاسيما بعد توقيع الاتفاقية مع جامعة نورة، حيث ستكون مقرا للتدريبات المسائية في الرياض وهناك عمل قائم للبدء بتفعيل النشاط النسائي في المنطقة الشرقية وتوسيع النشاط في جدة».وواصل حديثه: «اليوم تعتبر كرة اليد النسائية حديثة، سنعمل على تأسيس اللاعبات ونشر اللعبة، وهذا يحتاج لعمل على الأقل لمدة موسمين على التوالي وبعدها سنفكر في المشاركة من أجل المنافسة بعد توفيق الله».وقال: «خطة اتحاد اليد في التعاقد مع مدربة للمنتخب وتبني المواهب الرياضية.. وهناك ملف مطروح حالياً على طاولة النقاش وفي حال وجدنا إقبالا أكثر من العنصر النسائي سيتم التعاقد مع كشافين ومدربة. وذكر أن هناك دوريا نسائيا معتمدا كل عام، وسيكون ضمن الروزنامة والجدول الزمني في الموسم القادم، والاعتماد يبنى على مدى قابلية السيدات للعبة ومدى اهتمامهن».وعن مشاركة تجمع الرياض الصحي الأول في الرعاية الطبية للبطولة النسائية الأولى من نوعها في المملكة لكرة اليد؛ فكانت من خلال توفير الفرق الإسعافية للتدخل السريع أثناء المباريات والمنافسات وتوفير ما يلزم من احتياجات طبية، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي لتجمع الرياض الصحي الأول خالد العوفي حيث أكد حرص «التجمع الأول» على المشاركة في كافة الفعاليات خصوصا في مجال الرياضات النسائية.واختتم قائلا: «هدفنا خدمة القطاع الرياضي بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص، والنهوض بالرياضة النسائية بالمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030».