أكد قائد فريق الاتحاد السابق أحمد جميل أن النمور نجحوا في المحافظة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب الفوز الثمين على فريق الاتفاق 2/‏3، مطالبا في الوقت نفسه بالعمل على معالجة الأخطاء الفنية التي ساهمت في صعوبة المباراة أمام الاتفاق، التي جاء الانتصار فيها بعد أن كان الفريق متأخرا بهدفين واستطاع قلب النتيجة للفوز بالنقاط الثلاث.وقال جميل «ليس في كل مرة تسلم الجرة»؛ كون تلك النتيجة تكررت أيضا قبل مباراة الاتفاق في الدوري أمام فريق الفتح في دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك، حينما كان العميد متأخرا بهدفين واستطاع تحويلها لانتصار بثلاثة أهداف، ويفوز بنتيجة اللقاء 2/‏3 ويتأهل لدور ربع النهائي في البطولة الغالية، وعلى الجهاز الفني بقيادة المدرب كونترا العمل على تكثيف العمل الفني، وتحديدا في خط الدفاع من أجل تلافي الأخطاء السهلة التي حدثت، من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على تحقيق لقب الدوري والكأس في الموسم الحالي.وامتدح السد العالي الروح المعنوية العالية للاعبي الفريق الاتحادي، وحرصهم على تحقيق الانتصارات في الدوري والكأس، والمنافسة على البطولتين المحليتين في الموسم الحالي، مشيدا بالدعم الجماهيري للاعبين؛ الذي يعتبر سر انتصارات العميد، وبمشيئة الله تتواصل الانتصارات والأفراح بتتويج النمور بالبطولات.وواصل القائد الاتحادي السابق حديثه بقوله: «الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه بلاعبين، خصوصا مع قرب فترة الانتقالات الشتوية، وضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي يشكل قوة إضافية إلى جانب النجم المصري أحمد حجازي، الذي سيفتقده الفريق في بعض مباريات الدوري بسبب مشاركاته المتعددة مع منتخب بلاده»، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي «سيشكل إضافة فنية لخط الهجوم في الفريق، وسيكرر نجاح ابن جلدته المهاجم السابق أحد بهجا».