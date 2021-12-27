واصل فريق الاتحاد سلسلة انتصاراته وانفرد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قلب تأخره بهدفين من أمام ضيفه الاتفاق لفوز مهم بثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الـ14 لدوري المحترفين.شهد اللقاء بداية مثيرة بعد أن أحرز أحمد حجازي هدفاً للاتحاد، ولكن الحكم استفان كوفاكس ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، وبعدها ارتكب المدافع زياد الصحفي خطأ فادحا بإحراز هدف في مرمى فريقه لسوء التفاهم مع الحارس مارسيلو غروهي (د: 29)، وأضاف روبن كوايسون الهدف الثاني للاتفاق (د: 41)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدفين دون مقابل.وفي الشوط الثاني، زج المدرب الاتحادي بالمهاجم البديل هارون كمارا ليضع بصمته التهديفية الأولى (د: 71)، وعاد زياد الصحفي ليصالح جماهيره الاتحادية ويحرز هدف التعادل (د: 82)، ويتألق هارون كمارا مجدداً ويحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة ينفرد الاتحاد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق فوزه التاسع ووصوله للنقطة 29، فيما تلقى الاتفاق الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 16 نقطة وفي المركز التاسع.