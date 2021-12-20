الهلال ينتظر شهر يناير لقيد اللاعب في الكشوفاتالتجهيز للمشاركة مع الأخضر في دورة الألعاب الخليجيةمستجدات سعود عبدالحميدمن المقرر مشاركة اللاعب سعود عبدالحميد في التدريبات الاتحادية بعد مباراة الفتح اليوم (الإثنين) ضمن دور ثمن النهائي في كأس الملك للموسم الحالي، وكانت الإدارة الاتحادية قامت بتحويل اللاعب للتدريبات الانفرادية في الأيام الماضية عقب توقيعه لنادي الهلال حتى عام 2025 قبل نهاية عقده مع العميد في 30 يناير القادم.وحرص عبدالحميد على أداء التمارين في الأيام الماضية في مقر النادي بشكل يومي وعدم الانقطاع من أجل المحافظة على جاهزيته البدنية والفنية للمرحلة القادمة. وسيتواجد اللاعب مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، التي سيستهل منتخبنا الوطني مبارياته بمواجهة عمان يوم (السبت) الثامن من شهر يناير القادم، وفي اللقاء الثاني سيواجه الكويت يوم (الإثنين) العاشر من الشهر نفسه، ويختتم مباريات دور المجموعات بلقاء قطر يوم (الأحد) 16 من الشهر ذاته.يذكر أن سعود عبدالحميد يحق له المشاركة مع فريق الهلال عقب نهاية عقده يوم 30 من شهر يناير القادم، في حال عدم توصل إدارتي ناديي الهلال والاتحاد لاتفاق بشأن المدة المتبقية من عقد اللاعب وقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ يوم الثاني من شهر يناير القادم.