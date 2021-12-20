يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي جرش بمحافظة أحد رفيدة، تحضيراته خلال فترة توقف دوري الدرجة الثالثة السعودي، وذلك بعدما حصد 15 نقطة من 7 مواجهات خاضها خلال منافسات المجموعة الأولى محتلاً فيها المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر والوصيف. ويسعى مسيرو جرش لتجهيز فريقهم لحصد أعلى عدد من النقاط خلال المواجهات السبع المتبقية.بدوره، أوضح المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي محمد بن لاحق أن فريقه يسير في الطريق الصحيح، متمنياً أن يواصل جرش حضوره المميز في الجولات المقبلة ويحصد النقاط الثلاث في كل مواجهة، وأضاف «اعتمدنا بشكل كامل على قدرات أبناء المنطقة، لأننا نثق بهم وبما يقدمونه وسيحققون الصعود بإذن الله وهذا هدفنا».وقال مدرب الفريق عبدالعزيز القحطاني «يجب علينا أن نفكر في كل مواجهة على حدة وأن نخوض كل لقاء كمباراة نهائية ونركز من خلالها على نقاط اللقاء فقط ومن ثم نبدأ في التجهيز والاستعداد للقاء الذي يليه».يذكر أن المركز الإعلامي في نادي جرش بقيادة راكان الشرفي أعلن أخيراً إصابة لاعب الفريق عبدالعزيز مانع وقد أجرى أخيراً عملية جراحية في عظمة ساق القدم اليسرى قبل أن يبدأ اللاعب البرنامج العلاجي ومن ثم اللياقي والعودة للتدريبات الجماعية.