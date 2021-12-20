توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، الفارس السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز بالمركز الأول في شوط «قفز السعودية» والمؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، لفئة الـ(5 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) في ختام بطولة «قفز السعودية» التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية، تحت إشراف الـ«FEI» في مقر «قفز السعودية» على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية. وحقّق الفارس الألماني المركز الأول في الشوط الختامي بزمن 41.31 ثانية وبفارق 25 جزءا من الثانية عن الفارس السعودي كمال باحمدان وبزمن 41.04 ثانية، وحلت الفارسة الهولندية اميل تاكين ثالثاً بزمن 42.18 ثانية.يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 114 فارسا وفارسة يمثلون 17 دولة، هي: السعودية، أستراليا، البحرين، مصر، ألمانيا، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، روسيا، السويد، الجزائر، المملكة المتحدة، النرويج، الإمارات، المغرب، واليونان، وبعدد 153 جوادا.