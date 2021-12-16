تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية عصر اليوم (الخميس) نحو استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمتابعة مباراة القمة التي تجمع الهلال بجاره النصر عند تمام الساعة ٣:١٥ عصرا في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويعد لقاء اليوم قمة كروية سعودية جديدة لقطبي العاصمة الهلال والنصر في لقاء لا مجال فيه للتفريط بمزيد من النقاط، إذ يدخل الهلال هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد ٢١ نقطة جمعها من خمسة انتصارات وستة تعادلات ولم يتعرض الأزرق لأي خسارة في الدوري إلى الآن، وله من الأهداف ١٦ وعليه ١٠، ويطمح الزعيم من خلال لقاء اليوم للعودة لطريق الانتصارات بعد أن تعادل في آخر لقاءين أمام أبها والفيحاء، ولم يعد هناك أي مجال للتفريط بالنقاط إذا ما أراد الهلال المنافسة على صدارة الدوري.ويعتمد مدرب الهلال ليوناردو جارديم على طريقة 4-2-3-1 بوجود بافيتيمبي قوميز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي موسى ماريغا وماتيوس وسالم الدوسري، ويعاني الهلال من غياب الظهيرين الأيمن والأيسر محمد البريك وناصر الدوسري للإصابة وكذلك محمد كنو للإيقاف.أما النصر فيعاني الأمرين بعد خسارته الأخيرة أمام الطائي، إذ يحتل الأصفر المركز السابع برصيد ١٧ نقطة جمعها من ٥ انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين وله من الأهداف ١٩ وعليه ١٦، ويطمح العالمي لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز والعودة لمراكز المقدمة، فالفوز سيقلص الفارق بينهما لنقطة واحدة فقط وكذلك إلحاق أول خسارة بجاره في الدوري.ويعد اللقاء أول ظهور للمدرب الأرجنتيني الجديد ميجيل انخيل روسو؛ الذي سيعتمد على الطريقة المعتادة للنصر 4-2-3-1 بوجود فينسينت ابو بكر في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مارتينيز وتاليسكا وماشاريبوف، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس الشاب أمين بخاري وأمامه ثنائي الدفاع عبدالإله العمري ومحمد آل فتيل، وسيغيب الثنائي عبدالله مادو وعبدالفتاح عسيري.