تتجدد الإثارة والندية، اليوم (الخميس)، بين فريقي الهلال والنصر خلال المباراة المؤجلة بينهما ضمن الجولة 8 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجحت الكتيبة الزرقاء في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات من 7 ديربيات بينهما بدوري المحترفين، وتحديداً يوم (الخميس).وبهذا اليوم «الويكند» كما يُطلق عليه تميل كفة السعادة للزعيم، فيما نجح الأصفر بالفوز في هذا اليوم مباراة يتيمة، وتعادلا مثلها.انطلقت مواجهات «ديربي الخميس» في دوري المحترفين في 2008، انتصر النصر بهدفين مقابل هدف عام 2009، وفي عام 2011 التقيا بنفس اليوم وكسب الأزرق بثلاثية دون مقابل، وبموسم 2015ـ2016 كان ديربي العاصمة بينهما «ذهاباً وإياباً» يوم (الخميس)، ونجحت كتيبة الزعيم في الفوز بالمواجهتين بنتيجة «2-1»، و«2-0»، وفي موسم 2016-2017 عندما توج الهلال بلقب الدوري انتصر على غريمه النصر بخماسية مقابل هدف، ومرة أخرى، حضر الديربي، خلال موسم 2017-2018 فاز الهلال 2ـ1 ذهاباً، فيما تعادل الطرفان 2ـ2 إياباً.