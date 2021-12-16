تعوّل الجماهير النصراوية على اللاعب الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، خلال مواجهة الغريم الهلال ضمن الجولة الـ 8 المؤجلة التي ستقام اليوم، إذ يأمل في كسب الهلال للمرة الثانية كلاعب بعد أن نجح في الفوز على الزعيم عندما كان يدافع عن ألوان شباب الأهلي دبي الإماراتي، فيما خسر مرتين من أمام «بطل آسيا» عندما كان جلال الدين لاعباً مع باختاكور طشقند الأوزبكي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، وتعادلا مثلهما، ويخوض الأوزبكي الديربي للمرة الأولى في دوري المحترفين، بعدما خسره 1ـ2 الشهر قبل الماضي في نصف نهائي دوري الأبطال.