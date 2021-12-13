قدم رئيس نادي النصر مسلي آل معمر شكوى عاجلة لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد قبل بدء لقاء فريقه أمام الطائي الذي خسره بهدفين مقابل هدف ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري المحترفين.وتعود التفاصيل -التي تكشفها «عكاظ» حصريّاً- إلى أن رئيس نادي النصر تفاجأ بعد دخول غرفته في الفندق المخصص لبعثة الفريق بدخول بعض الجماهير بقيادة شخص معروف لدى رئيس النادي، واقتحموا غرف سكن اللاعبين في وقت متأخر من الليل وتهجموا عليهم لفظياً، ثم قاموا بنشر المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة الجمعة الماضية، إذ دوّن رئيس النصر كافة الوقائع عبر خطاب لأمير حائل.وبحسب مصدر مطلع لـ «عكاظ»: إن مسلي آل معمر اتهم شخصاً معروفاً لديه أنه دأب مع سبق الإصرار والترصد على تحريض الجماهير وإثارة الرأي العام.ووفقاً للخطاب الذي بعثه رئيس النصر لأمير حائل الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أنه يتقدم لسموه بهذه الشكوى ضد مجموعة من الأشخاص يقودهم شخص تتحفظ «عكاظ» على اسمه وبياناته، إذ اقتحموا غرف سكن لاعبي النصر في وقت متأخر من الليل وتهجموا عليهم لفظياً، ثم قاموا بنشر المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أن المدعو أعلاه قد دأب مع سبق الإصرار والترصد على تحريض الجماهير وإثارة الرأي العام في تويتر ضد اللاعبين والإدارة من خلال حسابه في تويتر وقروبات الواتساب والمساحات.وأضاف رئيس النصر في خطابه: نأمل من سموكم الكريم اتخاذ ما ترونه لحفظ حقوق نادينا ولاعبيه، علماً أننا لم نجد من أهالي حائل إلا الاستقبال الطيب الذي لا يستغرب منهم، لكن المدعى عليه قدّم صورة معاكسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.في المقابل كشف مصدر خاص لـ «عكاظ» أن الشكوى أخذت، أمس (الأحد)، أول إجراءات التحقق من المعلومات النصية التي أرفقها رئيس النصر، إضافة إلى مقطع الفيديو الذي وثّقه المقتحمون لغرف اللاعبين.وأضاف مصدر أمني أن جهات التحقيق الأمنية ستستعين بكاميرات المراقبة الداخلية للفندق الذي شهد عملية دخول الجماهير التي وصفها رئيس النصر وفق شكواه بـ«الاقتحام» من أبواب جانبية، وذلك لمعرفة الأشخاص والتحقق من هوياتهم.