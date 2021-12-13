تتجه أنظار عشاق كرة السلة اليوم (الاثنين) إلى لقاء الديربي الذي يجمع متصدري الدوري النصر والهلال برصيد (١٩) نقطة. ويتقدم الأول بفارق التسجيل النقطي هجومياً وذلك عند الساعة ٦ مساءً على صالة وزارة الرياضة بالرياض والفائز من الفريقين سيتصدر الدوري بعيداً عن فارق التسجيل.وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة نظراً لتقارب المستوى الفني للفريقين وسيحرص كلا الفريقين على التركيز في النواحي الدفاعية التي تعزز الأفضلية للفوز في اللقاء.ويحل السلام ضيفاً على الأنصار على صالة الأخير وذلك عند الساعة ٥ مساءً.الانصار في المركز السابع برصيد (١٥) نقطة بينما السلام في المركز التاسع برصيد (١٤) نقطة. ويلتقي ضباء وأحد في تبوك عند الساعة ٧ مساءً ويحتل الأول المركز الحادي عشر برصيد (١١) نقطة بينما أحد في المركز الثالث برصيد (١٨) نقطة.ويستضيف أبها الاتحاد عند الساعة ٥ مساءً ويحتل أبها المركز الثاني عشر برصيد (١٠) نقاط بينما الاتحاد في المركز الرابع برصيد (١٧) نقطة.وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يستضيف الوحدة النهضة عند الساعة ٤ مساءً ويحتل الأول المركز الخامس برصيد (١٦) نقطة بينما الثاني بالمركز العاشر برصيد (١٥) نقطة.ويستضيف الفتح الأهلي عند الساعة ٦ مساءً ويحتل الأول المركز السادس برصيد (١٥) نقطة والثاني بالمركز الثامن برصيد (١٤) نقطة. وتأتي منافسات هذه الجولة لحساب الأسبوع الحادي عشر.