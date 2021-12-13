تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم (الاثنين)، لمتابعة النهائي المرتقب والذي يجمع منتخبنا الوطني للناشئين حامل اللقب بنظيره المنتخب اليمني عند الساعة 6:45م، وذلك في نهائي كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين الثامنة والمقامة حالياً في مدينة الدمام.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد مشوار رائع قدمه ناشئو الأخضر بتصدر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على لبنان بهدفين لهدف ومن ثم العراق بثلاثية نظيفة ليتأهل للدور نصف النهائي ويتجاوز منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة أيضاً ليصل للنهائي المرتقب، ويعتمد مدرب منتخبنا الوطني عبدالوهاب الحربي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود رباعي المقدمة نواف الجدعاني ونواف البشري وفرحة الشمراني ونواف الجناحي، فيما يبرز في حراسة المرمى الحارس محمود البريه. أما منتخب اليمن فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن قدم مستويات مميزة فاجأ بها الجميع إذ تصدر مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة بفوزه على الأردن 1/‏3، ومن ثم اكتسح البحرين بخماسية نظيفة، وفي دور النصف نهائي تجاوز منتخب سوريا بصعوبة بهدفين لهدف، وجاء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، ويبرز في منتخب اليمن عدد من اللاعبين الواعدين يتقدمهم عبد الرحمن الخضير ومحمد البرواني وعادل قاسم وعصام ردمان. وانطلقت البطولة بمشاركة تسعة منتخبات على ثلاث مجموعات تأهل منها أربعة منتخبات لدور نصف النهائي ووصل منتخبنا الوطني ومنتخب اليمن للنهائي، وشهدت البطولة إحراز 41 هدفاً جاءت ستة أهداف منها في الدور نصف النهائي، وتصدر منتخب اليمن أقوى المنتخبات هجوماً برصيد 10 أهداف جاءت 8 منها في دور المجموعات، فيما جاء منتخبنا الوطني كأقوى خط دفاع إذ تلقت شباكه هدفاً وحيداً.