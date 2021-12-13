أبدى البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية إعجابه الكبير بسرعة إنجاز الاتحاد السعودي للفروسية بإنشاء ميدان «قفز السعودية» الذي يستضيف البطولة الدولية من التاسع وحتى الـ 18 من (ديسمبر) الجاري على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، حيث تم إنجاز الميدان خلال 20 يوماً. وكان رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، قد وصل إلى الرياض لحضور فعاليات البطولة، حيث تجول في مرافق الميدان، واطلع على الاسطبلات وميدان التسخين والمكاتب الرئيسية للجان العاملة.وقال البلجيكي إنغمار دي فوس: «السعودية جاهزة لاستقبال البطولات العالمية في المستقبل لما لديها من إمكانيات عالية وممتازة إضافة لقدرتها على توفير مستويات عالية وذات كفاءة خاصة في المجالات الطبية والدعم اللوجستي وطاقم العمل بشكل عام ومتوافقة مع المعايير والشروط الدولية».وحول الميدان، قال إنغمار دي فوس: «الميدان رائع وتصميمه مميز، وأرضية الميدان بجودة ممتازة ومتوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي».وأضاف: «وجود الفرسان العالميين في هذه البطولة دليل نجاح السعودية في الاستضافات السابقة وتأكيد مشاركاتهم مستقبلاً وكل هذا يصب في مصلحة رياضة قفز الحواجز العالمية، شكراً للسعودية على التنظيم الرائع».