اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، معسكره الإعدادي المقام في مدينة دبي الإماراتية، الذي انطلق في الثاني من شهر ديسمبر الجاري حتى الثاني عشر من الشهر نفسه، وأجرى من خلاله الفريق الاتحادي ثلاث مباريات ودية التقى في الأولى نظيره نادي العين الاماراتي وأتاح المدرب كوزمين كونترا الفرصة للاعبين البدلاء في المواجهة الودية الثانية أمام الوحدة الإماراتي، واختتم الفريق ودياته مساء أمس بملاقاة فريق الجزيرة الإماراتي.ومن المقرر أن يستكمل الفريق الاتحادي الأول تحضيراته لمواجهة الفتح ضمن منافسات كأس الملك في مدينة جدة بعد أن وقف المدير الفني الروماني كوزمين كونترا على مستويات جميع اللاعبين وتجهيزهم لما تبقى من منافسات محلية حاسمة في الدوري والكأس.وينتظر الجهاز الفني عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العرب لتدعيم صفوف الفريق بركيزة أساسية لعميد الأندية السعودية.