استعاد النصر ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة العاشرة التي اختتمت الجمعة الماضية، إذ جاءت نتائج هذه الجولة على النحو التالي: في الرياض فاز النصر على ضيفه الأنصار بنتيجة ٩٨-٧١ وهذا الفوز قاده لصدارة الترتيب برصيد (١٩) نقطة، متفوقا على الهلال الذي يشاطره نفس الرصيد بفارق التسجيل النقطي بعد فوزه على ضيفه الاتحاد بنتيجة ٨٦-٧٠، بينما الاتحاد استمر على مركزه الرابع برصيد (١٧) نقطة، فيما تراجع الأنصار إلى المركز السابع برصيد (١٥) نقطة.وفي المدينة المنورة، عكس الفتح جميع التوقعات وفاز على مضيفه أحد ٨٦-٧٦ ليقفز الفتح إلى المركز السادس برصيد (١٥) نقطة بينما تجمد رصيد أحد عند النقطة (١٨) وفي المركز الثالث.وفي مكة المكرمة، فاز الوحدة على الأهلي ٨١-٦٣ ليرفع الوحدة رصيده إلى (١٦) نقطة محتلا المركز الخامس بينما تراجع الأهلي إلى المركز الثامن برصيد (١٤) نقطة.وفي الدمام فاز النهضة صاحب المركز العاشر بـ(١٢) نقطة على ضيفه أبها بنتيجة ١٠١-٧٦، وفي القطيف فاز السلام على ضيفه ضباء ٦٨-٥٦.الهلال تفوق على ضيفه الاتحاد بنتيجة 86-70.