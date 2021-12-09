زكت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، أمس الأربعاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة 2021-2024م.وانطلقت أعمال (الجمعية العمومية العشرون) التي استضافتها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية العربية.وشهدت الجمعية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرئاسية 2021-2024م، إضافة لمناقشة عدد من التقارير التي من أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الرياضية الخامسة للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2020»، كما تمت مناقشة لوائح وأنظمة الدورات العربية، وتقرير الخطة الإستراتيجية لرياضة المرأة، ودورتي الألعاب العربية 2023م و2027م، والتقرير المالي والإداري.وفاز السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية بمنصب نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة من 2021-2024م.