يحاول الياباني تيروهيتو ساجاوارا (50 عاما) صاحب المركز السادس برالي داكار 2018 أن يخلد اسمه في ذاكرة تاريخ الراليات، وفضل السير على خطى والده المصنّف كأحد أساطير بطولة داكار العالمية، مؤكدا أن رالي حائل تويوتا الدولي 2021 سيكون هو أول اختبار حقيقي، وأفضل تجربة لمركبته الجديدة بمحرك 600-HYBRID، مشيرا إلى أنه لا يوجد في اليابان مثل التضاريس الموجودة في المملكة، وأنه عاقد العزم على الاستفادة من هذه التجربة على أكمل وجه.وأوضح ساجاوارا أن مركبته «فئة T5»؛ التي استغرق وصولها للسعودية أكثر من شهر قادمةً من اليابان عبر البحر، ستخضع لاختبار حقيقي في رالي حائل قبل المشاركة في داكار 2022. يذكر أن أول تجربة لساجاوارا في الراليات كانت عام 1999 عندما اختاره والده ليكون ملاحاً له في سباق داكار قبل أن يمسك عجلة القيادة لأول مرة في داكار 2005 كقائد للمركبة، ويعتبر ساجاوارا والده قدوته الرياضية بسبب مشاركته في 36 نسخة من داكار حقق فيها المركز الثاني خمس مرات، أعوام 1994، 1995، 1998، 2001، و2005.