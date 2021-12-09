أنهت اللجنة الطبية في بطولة «قفز السعودية» أمس (الأربعاء) إجراء عملية الفحص البيطري لـ158 خيلا مشاركة في النسخة الأولى من البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية اليوم (الخميس).وشملت اختبارات اللجنة الطبية فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.وأكد رئيس اللجنة الطبية في البطولة الدكتور أنس حسن أنه تم استبعاد أي خيل خلال عملية الفحص لم يلتزم ملاكها في تطبيق شروط ولوائح المشاركة في البطولة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وقال «من أبرز الأمور التي نطبقها خلال عملية الفحص التأكد من صلاحية جواز الخيول، وأنه خاص بالخيول المشاركة، حيث لا يمكن أن يكون هناك أكثر من رقم لكل خيل، وذلك عبر مطابقة الشريحة وتطبيق الرقم الإلكتروني».وأضاف «نتأكد كذلك من أن الخيول التي خضعت للفحص قد تلقت بالفعل التطعيمات المطلوبة ومنها تطعيمات الانفلونزا، هناك خيل تستبعد مباشرة وهناك خيل يتم تشكيل لجنة طبية بيطرية برئاسة رئيس لجنة التحكيم وطبيب بيطري لمناقشة الحالة واتخاذ القرار، حيث يقوم من لم يتجاوز الفحص الأول بإجراء إحماء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي تطبيقاً للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للفروسية الجديدة».وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التأكد خلال عملية الفحص وخلال فترات محددة لا يمكن تجاوزها بعدم وجود أي جروح أو ضربات، وقال «يؤدي ذلك لاستبعاده مباشرة، وأيضا في التعديلات الجديدة يتم استبعاد أي خيل يقوم مالكها بحلاقة الخيل أو حلاقة شعر أرجله خلال فترة محددة حتى لا تكون هناك حساسية للخيل أو قوائمها».