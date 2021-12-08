في واحدة من أقوى وأمتع لقاءات كأس العرب 2021 اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة على حساب نظيره المنتخب الجزائري وذلك بأفضلية اللعب النظيف بعد أن انتهى اللقاء الذي جمع بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما وذلك على استاد الجنوب، فيما انتصر لبنان على نظيره منتخب السودان بهدف دون مقابل وذلك في ختام دور المجموعات للمسابقة.على استاد الجنوب، شهد اللقاء في دقائقه الأخيرة إثارة وندية بعد أن تساوى المنتخبان المصري والجزائري في النقاط، إذ وصل كلاهما للنقطة السابعة وتعادلا في الأهداف وأحرز كل منتخب 7 أهداف وولج شباكه هدف وحيد، وفي الوقت بدل الضائع تحصل لاعب الجزائر ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء ليتصدر منتخب مصر مجموعته بأفضلية اللعب النظيف ليضرب موعداً مع منتخب الأردن، فيما سيلاقي المنتخب الجزائري نظيره المنتخب المغربي في قمة مبكرة.وعلى استاد المدينة التعليمية، أحرز منتخب لبنان فوزاً معنوياً على نظيره المنتخب السوداني بهدف دون مقابل جاء عن طريق الخطأ من اللاعب السوداني علي أبوعشرين (د: 76)، وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء مرتين، إذ تحصل عليها أولاً لاعب لبنان ربيع عطايا، ومن ثم لاعب السودان أحمد وضاح، ليحصل منتخب لبنان على ثلاث نقاط ويحتل المركز الثالث، فيما جاء منتخب السودان في المركز الرابع بدون نقاط ويغادرا معاً منافسات البطولة.