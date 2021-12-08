تصدرت السعودية تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية في 2021، لأول مرة منذ ظهور نظام التصنيف عام 2014.وجاءت السعودية في المركز الأول متقدمة على كوريا الجنوبية في المركز الثاني واليابان التي حلت ثالثاً.ويعتمد التصنيف الذي يصدر نهاية كل عام على نتائج الأندية في البطولات الآسيوية آخر 4 أعوام وبناء عليه يتم الاعتماد في عملية توزيع مقاعد الدول في البطولات.وجاءت الكرة السعودية خلال الأعوام الماضية في المركز الثاني عامي 2014 و2015، وحلت ثالثاً عامي 2016 و2020، ورابعاً عامي 2017 و2019، وحمل عام 2018 المركز الأسوأ للكرة السعودية باحتلالها المركز السابع.