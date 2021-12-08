تُعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (الأربعاء) الجمعية العمومية الـ20 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية التي تستضيفها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية العربية.وستشهد الجمعية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرئاسية 2021-2024، إضافة إلى عرض ومناقشة عدد من التقارير، أبرزها: الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الرياضية الخامسة للأندية العربية للسيدات (الشارقة2020).يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المرشح الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة القادمة.