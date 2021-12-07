يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، اليوم (الثلاثاء) الساعة الثالثة، حفل انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2021 في نسخته الـ17، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ومسؤولي الإدارات الحكومية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص بالمنطقة.وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واللجنة المنظمة العليا للرالي (هيئة تطوير حائل)، أكملت استعداداتها لاستقبال المشاركين وتجهيز مقر الانطلاق، ورسم مسار الرالي بمختلف فئاته.ويشارك في رالي هذا العام 29 سيارة في تصنيف «فيا» الدولي، و4 سيارات من فئة «تي 1+» بمواصفات 2022، و27 سيارة في التصنيف الوطني، و29 مشاركا في فئتي الدراجات النارية العادية ورباعية العجلات «كوادز»، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات.ويعتبر رالي حائل تويوتا الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة «فيا كروس كانتري» للعام 2021، ويتألف من أربع مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة إجمالية 1570 كيلومترا من مقر الفندق، تتضمن 975 كيلومترا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت في المراحل الأربع.ووسط ترقب عالمي تتجه الأنظار صوب منطقة حائل (شمال السعودية)، حيث الموعد المرتقب لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2021 في نسخته الـ17، خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي، مترقبين الإثارة والتحديات الكبيرة بين نخبة من أبطال الراليات من سائقي السيارات والدراجات النارية في العالم، على مدى خمسة أيام.وتقاطر المشاركون أمس (الإثنين) لفحص مركباتهم؛ تأهبا لانطلاقة المرحلة الأولى عصر اليوم (الثلاثاء). وتزينت شوارع حائل بلوحات وأعلام الرالي لجذب المواطنين والمقيمين والسياح للحدث العالمي المرتقب.وتوالت النجاحات في رالي حائل خلال السنوات الماضية عاماً تلو الآخر، بزيادة أعداد المشاركين خليجيين وعالميين حتى أُدرج للمرة الأولى على روزنامة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» في نسخته الـ15 عام 2020، حيث أُقيم على مدار جولتين، وشهدت النسخة الـ16 العام الماضي 2020 جولتين من جولات بطولة العالم شارك فيها نحو 107 متسابقين عالميين في مختلف الفئات.ويتنافس في ميدان مراحل سباق رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته الـ17، أكثر من 150 مشاركاً في المركبات والدراجات النارية من 24 جنسية من مختلف دول العالم سعياً للتتويج بلقب بطل رالي حائل تويوتا الدولي 2021.وستنطلق أولى المراحل من قرية الرديفة بقلب صحراء النفود، وتشتهر بكونها واحة داخل الصحراء وتقع شمال غرب مدينة حائل بما يزيد على 120 كم، وصولا إلى قرية أم القلبان للشمال من مدينة حائل وتبعد قرابة 40 كيلومترا. والمرحلة الثانية في بقعاء تبدأ وتنتهي بها، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي ما يقارب 92 كم.والمرحلة الثالثة الأجفر - الطوال، وتعد من المراحل الجديدة في مسارات الرالي، وأيضا لطبيعة جغرافيتها الجديدة في مضامير رالي حائل على مدى نسخه السابقة.ويختتم أبطال الرالي منافساتهم بالمرحلة الرابعة (الأخيرة) في محافظة «الغزالة» التي تقع جنوب مدينة حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي 100 كم.