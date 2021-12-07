يختتم مساء اليوم (الثلاثاء) دور المجموعات من الأولى إلى الرابعة في دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مواجهات، وتأتي أبرزها المواجهة المرتقبة التي ستجمع ريال مدريد بنظيره إنتر ميلان (11:00م) لتحديد متصدر المجموعة الرابعة، وفي التوقيت ذاته يواجه ميلان ضيفه ليفربول، ويلتقي بورتو فريق أتلتيكو مدريد لتحديد الفريق المتأهل بجانب ليفربول متصدر المجموعة الثانية.فعلى استاد سانتياغو برنابيو، تتجه الأنظار نحو واحد من أقوى لقاءات دور المجموعات، إذ يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي لتحديد متصدر ووصيف المجموعة الرابعة، ويخوض ريال مدريد هذا اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 12 وعليه 3 فقط، فيما يدخل إنتر ميلان هذا اللقاء محتلاً مركز الوصافة برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة وله من الأهداف 8 وعليه 3، ويحتاج الإنتر للفوز في لقاء الليلة لخطف الصدارة، فيما يدخل الريال هذا اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل للحفاظ على صدارته.وفي المقابل، يلتقي شاختار دونيستك الأوكراني بضيفه شيريف المالدوفي في لقاء تحصيل حاصل، بعد أن ضمن شيريف المركز الثالث وتأهل رسمياً للدوري الأوروبي.وضمن لقاءات المجموعة الثانية، ما زالت الفرصة سانحة لثلاثة فرق لمرافقة المتصدر ليفربول لدور الـ16 للمسابقة، إذ يخوض ميلان الإيطالي على أرضه وبين جماهيره لقاء صعباً أمام المتصدر ليفربول الإنجليزي، ويحتاج ميلان للفوز ولا غيره شريطة تعثر فريق بورتو بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد، فيما يطمح فريق بورتو للفوز على ضيفه أتلتيكو الإسباني لحسم المقعد الثاني، فيما يجب على أتلتيكو الفوز شريطة تعثر ميلان أمام ليفربول.وفي المجموعة الأولى، حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة المجموعة مبكراً برصيد 12 نقطة وحل خلفه باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 8 نقاط ليتأهلا رسمياً لدور الـ16 للبطولة. وسيلتقي السيتي بفريق لايبزيج الألماني، فيما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره كلوب بروج البلجيكي، وسيقام اللقاءان عند الساعة 8:34م.وفي المجموعة الثالثة، اعتلى أياكس الهولندي صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة ويليه سبورتنغ لشبونة البرتغالي برصيد 9 نقاط ليتأهلا رسمياً لدور الـ16 للمسابقة، وسيكون لقاؤهما الليلة تحصيل حاصل لهما، كما ضمن دورتموند الألماني التأهل للدوري الأوروبي بعد أن حل ثالثاً برصيد 6 نقاط وسيلاقي بشكتاش التركي الحاصل على المركز الرابع والأخير دون نقاط.