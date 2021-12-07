بآمال التأهل للدور ربع النهائي لكأس العرب، يخوض منتخبنا الوطني لقاء مهما أمام نظيره المنتخب المغربي عند تمام الساعة السادسة من مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن لقاءات المجموعة الثالثة، وفي المجموعة ذاتها والتوقيت ذاته يلتقي منتخب الأردن بنظيره المنتخب الفلسطيني، كما تتجه الأنظار العربية نحو القمة الأفريقية/ ‏الأفريقية التي تجمع منتخبي الجزائر ومصر عند تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن لقاءات المجموعة الرابعة، وفي المجموعة ذاتها والتوقيت ذاته يلتقي منتخبا لبنان والسودان في لقاء تحصيل حاصل.على استاد الثمامة، يلتقي منتخبنا الوطني، منتخب المغرب، سعياً لحصد النقاط الثلاث وخطف بطاقة التأهل؛ إذ يحتل منتخبنا حالياً المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويحتاج الأخضر السعودي للفوز للوصول للنقطة الرابعة، شريطة تعثر منتخب الأردن أمام منتخب فلسطين، إذ إن خسارة منتخب النشامى أو تعادله تعني تأهل منتخبنا الوطني بأفضلية الأهداف، أما تعثر منتخبنا الوطني في لقاء الليلة أمام المتصدر (المغرب) بالخسارة أو التعادل فيعني مغادرته رسميا منافسات البطولة، فيما يدخل منتخب المغرب هذا اللقاء بعد أن ضمن الصدارة والتأهل رسمياً وسيزج في لقاء الليلة ببعض العناصر الاحتياطية لإراحة نجوم المنتخب المغربي للمواجهة المرتقبة في الدور ربع النهائي، إذ سيقابل منتخب الجزائر أو المنتخب المصري.وعلى استاد 974، يدخل منتخب الأردن لقاءه أمام المنتخب الفلسطيني بغية الفوز ولا غيره لضمان التأهل لدور ربع النهائي، أما في حال تعادله فإنه سيتأهل في حالة تعثر منتخبنا الوطني أمام المغرب، فيما يبحث منتخب فلسطين عن التأهل بالفوز على النشامى وينتظر تعثر الأخضر السعودي.وعلى استاد الجنوب، تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو القمة المرتقبة التي تُعد نهائياً مبكراً، إذ يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب مصر لتحديد هوية المتصدر، إذ يتساوى المنتخبان في النقاط وفي الأهداف، وستُحسم الصدارة من خلال لقاء الليلة، فالفائز سيتجنب مواجهة المنتخب المغربي المرشح للبطولة، وفي حال تعادلهما فسيتم النظر لأفضلية اللعب النظيف.وعلى استاد المدينة التعليمية، يلتقي منتخب لبنان بمنتخب السودان في لقاء للتاريخ؛ إذ تلقى كل منهما خسارتين ولم يتمكن مهاجمو المنتخبين من إحراز أي هدف، فيما تلقت شباك لبنان ثلاثة أهداف، أما منتخب السودان فقد تلقت شباكه 9 أهداف، وتميل الكفة للمنتخب اللبناني الذي قدم مستويات قوية، ولكنه خسر بصعوبة من المنتخبين المصري والجزائري.