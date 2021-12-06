شهدت حلبة كورنيش جدة حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس (الأحد)، لمشاهدة سباق جائزة السعودية الكبرى لـ(سباق فورمولا1).واحتفت وزارة الرياضة، عبر حسابها على منصة «تويتر»، بصورة لولي العهد، بتغريدة كتبت فيها: «حضورٌ يزيدُ المُنجزات ألقاً، وروحٌ تصنعُ من الأشياءِ علامةً وفرْقاً.. أهلاً وسهلاً بعرّاب الرؤية».وفي ظل الدعم التاريخي الذي لقيه القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية من ولي العهد الذي نقل الرياضة السعودية إلى المستويات العالمية، وبإتقان مدهش ومهارة عالية، جاء حضور صانع الرؤية والنجاحات، الرجل الملهم، الأمير محمد بن سلمان، وسط إعجاب وحب آلاف الجماهير الحاضرة ومئات الملايين من المشاهدين من خلف الشاشات حول العالم قاطبة.من جهته، توج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، متفوقاً على زملائه المشاركين في السباق.