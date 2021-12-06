أبهرت اللجنة المنظمة بسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، العالم بحفل الافتتاح الذي حاكى العالم الافتراضي، والذي يأتي في مقدمة اهتمام المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030، إذ لقي الاحتفال المبسط ردود أفعال كبيرة وإيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي، عكس النهضة الحقيقية التي تعيشها السعودية في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.ومن جهة أخرى، يشكّل الاحتفال بالشراب الفوار على منصة التتويج أحد الاحتفالات الأساسية المتبعة بعد سباقات الفورمولا 1. وسيحظى الاحتفال بسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 بطابع ذي نكهة عربية خالصة، إذ سيحتفل السائقون أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج بشراب «الورد»، الذي أنتج محلياً خصيصاً لسباق جائزة السعودية الكبرى، وبما يتماشى مع عادات وتقاليد المملكة.ويعتبر شراب «الورد» مزيجاً من ماء الورد والغرينادين والسكر وعصير الليمون، والذي يتم خلطه ومزجه وينتج عنه عصير مكربن رائع الطعم، ليصبح الشراب الرسمي للاحتفال بسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021.من جانبها، أبدت مديرة جزيرة الإعلام سندس زاهد سعادتها بما تحقق لاحتضان منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، على مدار ثلاثة أيام، على حلبة كورنيش جدة. وقالت: «أشعر بالفخر أنني سعودية ومن ضمن فريق عمل التغطية الإعلامية، كما أنني فخورة بالإنجاز الذي تحقق لإنشاء الحلبة التي تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط في تاريخ حلبات الفورمولا1»، كاشفة أنهم أثبتوا للعالم قدرتهم على تنظيم الحدث العالمي على أكمل وجه، وأن الإشادات الكثيرة التي وصلتهم أسعدتهم كثيرا وتعتبر حافزا قويا لبذل المزيد من الجهد في الأيام القادمة، مقدمة شكرها لفريق العمل على التسهيلات التي قدموها للإعلاميين السعوديين والضيوف القادمين من الخارج.