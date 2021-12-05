امتدح عدد من المتسابقين والإعلاميين المشاركين في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، الذي يندرج تحت برنامج «جودة الحياة»، حلبة جدة المطلة على البحر الأحمر، منوهين بالإنجاز الذي حققته السعودية في تشييد الحلبة خلال 8 أشهر فقط، مشددين على أن إرادة الشعب السعودي صنعت المستحيل وقدمت للعالم حلبة بمواصفات عالمية، ففي البداية قال لويس هميلتون المرشح الأول بالفوز بهذه الجولة، إن الحلبة ممتعة وتساعد على إظهار مهارة السائق ومستوى التماسك فيها عال جدا، مؤكدا بأن السباق سيكون ممتعا ومشوقا للجماهير، أما السائقون بيير غاسلي وسيرجيو بيريز ودانيال ريماردو، فكانوا مبهورين بشغف الجماهير ومدى شعبية هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية، لافتين إلى أن موقع الحلبة الجغرافي أعطاها لمحة جمالية خاصة تتميز بها عن باقي الحلبات التي شاركوا فيها حتى الآن، وأن إنجازها في وقت قياسي أكد للعالم أن السعوديين قادرون على صنع المعجزات، مشيرين إلى أن المنعطفات الـ 27 في مسار الحلبة ستظهر مهاراتهم في القيادة، وهذا يرفع قيمة المنافسة داخل الحلبة ويعطيها إثارة أكثر.من جانبه، اعترف الإعلامي البريطاني مارك هوقس، بإعجابه الشديد بتصميم حلبة الفورمولا 1 في جدة، وقال: «صممت بشكل مبهر وفريد، والتنظيم في أفضل مستوياته، وجزيرة الإعلام متوفر فيها كل ما نحتاجه كإعلاميين»، مشيدا بالشعب السعودي وتعامله معهم، وقال: «السعوديون شعب لطيف للغاية، وأنا سعيد جدا بهذه الزيارة، والسعودية أثبت للعالم أنها بلد جميل، وتستحق التنظيم العالمي لأنها تبحث عن التطوير». واختتم الصحفي الهنغاري شندر ميفرست، التصريحات بقوله: «تجربة الفورمولا1 في السعودية جداً مثالية، وكنت متحمسا للحضور والمشاركة في تغطية الحدث، وأسعدني كثيرا ما شاهدته في جدة من تطور، خصوصا حلبة جدة وموقعها الجغرافي، والشعب السعودي في قمة المثالية، ويستحق الاحترام».