بعد 42 عاماً من فوزها بجائزة هولندا الكبرى في بطولة كأس العالم عام 1979، بقيادة بطل حلبات السباق الأسترالي «آلان جونز»، تعود «سيارة William FW07/‏01»، التي تمتلكها مجموعة دلة البركة إلى حلبة السباق مرة أخرى لكن بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وفي جولة استعراضية، إذ كان لهذه السيارة صولات وجولات في مضامير السباقات الدولية، وهي الآن أقدم سيارة فورمولا 1 في المملكة العربية السعودية، إذ تمت إعادة تأهيلها وصيانتها بشكل كامل من قبل فريق ويليامز في مقر الشركة ببريطانيا، وكانت عملية صيانة السيارة استغرقت عاماً كاملاً، إذ حرصت المجموعة خلالها على تفقد أدق التفاصيل لتجعلها جاهزة للعرض والمشاركة وبطولة الفورمولا 1، وأن إحضارها إلى السعودية، يأتي في إطار ريادة المجموعة المستمرة ومشاركتها الفعلية والوجدانية وتفاعلها مع انطلاقة بطولة الفورمولا 1 التي تعقد للمرة الأولى في مدينة جدة خلال الفترة من 3-5 من ديسمبر.والمشاركة بهذه السيارة ذات القيمة التاريخية هي تأكيد على تعزيز الدور السعودي في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وترجمة لدعم وتوجهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية الهادفة إلى جعل بلادنا قبلة لمختلف أنواع الرياضات العالمية، ومن أهمها بطولة سباق السيارات التي يعشقها الملايين حول العالم.نبذة تاريخيةتحمل الرقم 27 في المسابقاتأول سباق لها في أبريل 1979آخر سباق في أبريل 1982موسم 1979 خاضت 8 سباقاتاستغرقت صيانتها أكثر من 1000 ساعة