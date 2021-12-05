تقدم وزارة الثقافة وهيئاتها منظومة من المشاركات الثقافية في سباق «جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1» المقام بمدينة جدة، من خلال تدشين مسابقة وطنية لتصاميم حلبة سباق الفورمولا بمشاركة هيئة الفنون البصرية، وقيام الفرقة الوطنية للموسيقى تحت إشراف هيئة الموسيقى بتقديم النشيد الوطني يوم الافتتاح. كما شاركت هيئة فنون الطهي بتقديم تجارب طهي حيّة وتحضير القهوة السعودية بإضافات مبتكرة، فضلا عن إقامة عــرض حيّ ثلاثي الأبعاد يحاكي منطقة «جدة التاريخية»، ومعرض «أسرع السيارات عبر الزمن» الذي تنظمه هيئة المتاحف ويمتدّ حتى شهر من انتهاء سباق الفورمولا1.يأتي ذلك في إطار مشاركة الوزارة مع وزارة الرياضة بتوفير عناصر لإمتاع الحواس (بصرية وسمعية وحسيّة)، وتجسيدا للتعاون المستمر بين الوزارتين بإشراك القطاعات الثقافية المختلفة في الأحداث الرياضية الكبيرة التي تستضيفها المملكة.يذكر أن وزارة الثقافة تقود جهودا مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بهدف تعزيز الحضور الثقافي في الأحداث والمناسبات التي تستضيفها المملكة للتعريف بالتراث الوطني، وترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الإسهام السعودي في الثقافة والفنون.