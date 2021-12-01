بحضور جماهيري غفير، جمّل اللقاء الذي كان ينتظره جمهور عسير، استطاع «أبها» أن يُعادل «الهلال» بنتيجة هدف لكل منهما، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها، ضمن مباريات الجولة الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال لـ«عكاظ» حسن الشهري، وعبدالله مفلح، وناصر الشهراني، وفهد البشري، ومحمد المالكي: «كانت المباراة رائعة على المستوى الفني والجماهيري، واستطاع زعيم الجنوب أن يُعادل زعيم آسيا بهدف لكل منهما، وكان الأجدر بالفوز، حيث كان لاعبو «أبها» في قمة مستواهم الفني، وهو ما تأمله جماهيرهم الحاضرة، وخلف الشاشات». وأضافوا، «غيوم «أبها» حجبت رؤية «الهلال» بروح عالية، أعادت هيبة الفريق من بوابة زعيم آسيا بطل دوري كأس أبطال آسيا، حيث خضعوا لاختبار حقيقي، تمكن خلاله لاعبو زعيم الجنوب من النجاح بجدارة، وتحقيق التعادل»، فيما تفاءل عدد كبير من الجمهور بعد مشاهدتهم للمستوى الفني، ونتيجة المباراة، التي ستنعكس إيجابياً على الفريق خلال مشواره في جولات الدوري القادمة، وحصد النقاط، والتقدّم في سلم الترتيب. يُذكر أن «أبها» في المركز الـ11، وبرصيد 14 نقطة، بينما «الهلال» في المركز الرابع، وبرصيد 20 نقطة.جماهير أبها استبشرت بأداء الفريق الذي استطاع أن يُعادل زعيم آسيا بهدف لكل منهما.