شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 المقام في ملهم -شمال مدينة الرياض- منافسات حماسية في يومه الثالث بين عشرات الصقارين وصقورهم، من خلال مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، لتُسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن، حيث يتم احتساب الفوارق بين الفائزين في السباقات بأجزاء من الثانية.وتنافس المشاركون في اليوم الثالث للمهرجان -الذي ينظمه نادي الصقور السعودي- عبر شوطين لصقور «حر قرناس» ملاك سعوديين، حيث شارك في الشوط الأول 57 صقرًا، فاز فيها الصقر (نواف) للصقار نايف الفهادي بالمركز الأول، قاطعًا مسافة السباق في زمن قدره 19.7790 ثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (الصغير) للصقار عبدالله الموسى في زمن قدره 20.4204 ثانية، أما المركز الثالث ففاز به الصقر (سلمان) للصقار جاسم العرماني في زمن قدره 20.7084 ثانية، بفارق 3280 جزءًا من الثانية.وتنافس في الشوط الثاني أيضًا 57 صقرًا، حقق فيها الصقار عيد العتيبي المركز الأول بصقره (دهام)، في زمن قدره 20.269 ثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (مستور) للصقار دخيل الله العوني، في زمن قدره 21.230 ثانية، والثالث غانم الشراري بصقره (غياث)، بفارق زمني قدره 334 جزءًا من الثانية.ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يوميًا.يُذكر أن المهرجان -الذي يستمر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل- يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.