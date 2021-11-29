خرج فريق أبها بتعادل ثمين من أمام ضيفه الهلال بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شهد اللقاء سيطرة هلالية مبكرة، وكاد أن يضع بافيتيمبي قوميز بصمته التهديفية مبكراً لولا تألق حارس أبها عبدالعالي محمدي، وبعدها تمكن موسى ماريجا من إحراز الهدف الهلالي الأول بتسديدة أرضية (د: 18)، ووقف القائم أمام تسديدة المحترف الهلالي ماتيوس بيريرا، ومن ثم أضاع قوميز انفرادة هلالية، ومن ثم حاول التحايل على حكم اللقاء تركي الخضير الذي احتسب ركلة جزاء لمصلحة قوميز ولكن سرعان ما عاد لتقنية الفيديو وألغى القرار بداعي التمثيل ومنحه بطاقة صفراء، لينشط فريق أبها ومن هجمة منسقة مرر صالح العمري كرة عرضية تصل للمتمركز سعد بقير ليسددها قوية في الشباك الهلالية كهدف تعادل (د: 43).وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق تعرض فهد الجميعة لإصابة قوية من قبل لاعب الهلال صالح الشهري اكتفى معها الحكم الخضير برفع البطاقة الصفراء وسط مطالبات لاعبي أبها بمنحه بطاقة حمراء، وبعد 4 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الخضير نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الهلال التعادل الخامس ويصل للنقطة 20 وفي المركز الرابع، فيما حقق أبها التعادل الثاني ووصل للنقطة 14 وفي المركز الـ 11. وبنهاية هذا اللقاء يتوقف دوري المحترفين لنحو شهر ما عدا اللقاءات المؤجلة، إذ سيلعب الهلال أمام الفيحاء والنصر الذي سيلعب هو الآخر أمام الطائي أيضاً.