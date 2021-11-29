أعلن نادي الحزم إنهاء علاقته مع مدرب الفريق هيلدر كرستوفاو بعد النتائج المخيبة للفريق، وجاء إعلان إنهاء العلاقة مباشرةً بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريق مع نظيره نادي الباطن حيث انتهت بالتعادل السلبي.وحسب مصادر «عكاظ»، فالإدارة الحزماوية حصرت تركيزها على ثلاثة أسماء يتقدمها المدرب المصري حسام البدري، والمدرب عبدالرزاق الشابي الذي خاض تجارب واسعة مع الأندية السعودية، آخرها مع نادي أبها قبل موسمين، والاسم الثالث وهو صاحب النصيب الأكبر من القبول لدى الإدارة الحزماوية المدرب الجزائزي نور الدين بن زكري لما له من خبرة في الدوري السعودي، حيث خاض ثلاث تجارب في الدوري السعودي مع أندية الرائد والفيحاء وضمك. ويسعى الحزم لحسم موقف المدرب في أسرع وقت لاستغلال فترة التوقف وإعادة ترتيب الفريق قبل استئناف الدوري.