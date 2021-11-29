ذكرت مصادر صحفية بريطانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر تجربة تقنية جديدة للكشف عن التسلل بشكل تلقائي خلال بطولة كأس العرب 2021.وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتفق مع المنظمين تصوير عدد من المباريات من 12 زاوية مختلفة وسيتم تثبيت 29 نقطة على جسم كل لاعب لمراقبة تحركه، بالإضافة لمتابعة تحركات الكرة لمعرفة اللحظة التي يتّم بها تمرير الكرة.وبحسب الصحيفة، ستتمكن التقنية الجديدة من معرفة إذا ما كان اللاعب متسللاً خلال أقل من نصف ثانية! كما سيتم الطلب من حكم الفار (الفيديو) التأكد من الحالة قبل إقرار التسلل.