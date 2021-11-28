يشارك نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد في عدد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بألعاب القوى ونجومها المقامة بإمارة موناكو حتى نهاية الأسبوع القادم.وسيشارك سموه في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي واجتماع مجلس إدارته واجتماع المؤسسة العالمية للتنمية الرياضية والتي يترأسها أمير موناكو ألبرت الثاني وتهدف الى تأسيس المشاريع الرياضية في الدول النامية، كما سيحضر احتفال الاتحاد الدولي السنوي الخاص بتكريم النجوم المميزين المتفوقين إضافة الى حفل رياضي وتراثي يقيمه أمير موناكو.