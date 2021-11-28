في أول ظهور له بعد تحقيقه للقب دوري أبطال آسيا، يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على فريق أبها مساء اليوم (الأحد) عند الساعة 3:30 مساء، وذلك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام لقاءات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد تتويجه بلقب بطل دوري أبطال آسيا في الأسبوع الماضي، ويطمح من خلال هذا اللقاء لمواصلة انتصاراته وأفراحه وتحقيق عودة قوية للبطولات المحلية والمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 19 نقطة حصدها من 5 انتصارات و4 تعادلات ولم يذق طعم الخسارة وأحرز هجومه 15 هدفاً واستقبلت شباكه 9 أهداف، وتبقى له 3 لقاءات مؤجلة.ويعتمد مدرب الهلال ليوناردو جارديم على طريقة 4 -2 -3 -1 بوجود بافيتيمبي قوميز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي اندريه كاريلو وماتيوس بيريرا وسالم الدوسري ،وفي حراسة المرمى يتواجد عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي محمد البريك وهيون سو وعلي البليهي وناصر الدوسري، وأمامهم الثنائي كويلار وسلمان الفرج.فيما يخوض صاحب الأرض والجمهور فريق أبها هذا اللقاء بحثاً عن نتيجة إيجابية تساهم في ابتعاده عن مراكز الخطر، لا سيما بعد تألقه في الجولة الماضية وفوزه على ضيفه الأهلي بهدفين نظيفين، ويحتل زعيم الجنوب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل و7 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 22 هدفاً.ويعتمد مدرب أبها مارتن شيفيلا على طريقة 4 -2 -3 -1 بوجود ميتشيل تي فريدي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فهد الجميعة وسعد بقير وصالح العمري، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالعالي محمدي وأمامه قلبا الدفاع دانيل سواريز وأمين عطوشي.التوقيت:3:30 مالملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالةأبها × الهلال