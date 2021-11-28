خسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أمام نظيره الأردني 68-61 في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة في العاصمة الأردنية عمان ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة.الفترة الأولى شهدت تعادل الفريقين 14-14 بينما تقدم المنتخب السعودي في الفترة الثانية 36-25. واستطاع المنتخب الأردني تقليص الفارق في الفترة الثالثة التي انتهت لصالح المنتخب السعودي 51-50.الفترة الرابعة شهدت أفضلية للمنتخب الأردني وافتقد المنتخب السعودي التركيز خاصة في الناحية الدفاعية التي منحت الأردن الأفضلية للفوز.ويقام لقاء الإياب غدا (الإثنين) على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. ويشارك الأخضر في التصفيات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، ونظامها الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين «اليابان والفلبين».