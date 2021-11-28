فرض النجم الشبابي هتان باهبري اسمه ضمن الخارطة الأساسية للمدرب شاموسكا بعد تألقه الفني اللافت مع فريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ساهم باهبري في تحقيق فريقه للفوز على نظيره الرائد بثلاثية نظيفة في الجولة 13 بعد صناعته لثلاثة أهداف في اللقاء الماضي، وقيادة الفريق لحصد النقاط الثلاث والسير نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الحالي. وكان باهبري فضل الانتقال للفريق الشبابي قادما من فريق الهلال في صفقة انتقال صيفية بعد شراء نادي الشباب للمدة المتبقية من عقده مع نادي الهلال، إذ كانت رغبة اللاعب في ارتداء القميص الشبابي لمدة ثلاث سنوات قادمة من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسيا في كتيبة الليوث والمساهمة في تحقيق الانتصارات والمنافسة على حصد البطولات محليا وقاريا، إلى جانب حرصه على العودة لقائمة المنتخب السعودي والمساهمة مع زملائه في تأهل الأخضر لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢. وأكد باهبري أنه سيكثف العمل الفني لمواصلة الظهور فنيا مع فريقه والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات المحلية والآسيوية في الموسم الحالي، إضافة لتحقيق حلمه بالتواجد مع الأخضر في مباريات التصفيات الآسيوية والوصول لمونديال الدوحة. وأهدى باهبري الفوز الذي تحقق أمام الرائد لإدارة النادي برئاسة خالد البلطان ولجهاز الكرة بقيادة المدير التتفيذي طلال آل الشيخ والجهاز الفني تحت إشراف المدرب شاموسكا الذين منحوه الثقة بالتواجد مع الفريق الشبابي.وقدم باهبري شكره لجماهير الشباب التي تساند الفريق في كافة المباريات، مشيدا بالدعم المعنوي من قبل أسرته ومحبيه في الفترة الماضية، واعدا بأن يكون عند حسن ظن الجميع.