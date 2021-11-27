استضافت صالة الشهيد علي أسعد مثنى منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس الجمهورية الذي جمع نادي الميناء ونادي أهلي صنعاء، ونادي وحدة عدن، ونادي شعب حضرموت.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة حسم شعب حضرموت المباراة بفوزه على أهلي صنعاء، وجمعت المباراة الثانية ميناء عدن ووحدة صنعاء، حيث فاز الميناء على الوحدة.

وحدد الاتحاد العام لكرة السلة منافسات البطولة وأيام الراحة للفرق المشاركة، بينما تتواصل المنافسات بإقامة لقاءين، بين فرق أهلي صنعاء ووحدة صنعاء، وميناء عدن وشعب حضرموت.

واحتضنت صالة الشهيد علي أسعد مثنى الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة من كرة السلة وكرة الطائرة وكمال الأجسام وكرة الطاولة وغيرها بعد إعادة تأهيل الصالة وتجهيزها بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بعد تعطلها الذي دام طويلًا.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد تلبيةً لاحتياجات الشباب في مجال الرياضة وإدراكًا للأثر الرياضي الذي يعزز الاندماج المجتمعي ويرفع مستوى اللياقة البدنية، ويسهم في تحقيق التقدم الاجتماعي في المحافظة ومختلف المحافظات.